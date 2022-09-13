Злочин проти мирних жителів! Окупанти знову накрили Харків шквальним вогнем

Близько першої години дня окупанти накрили Харків шквальним вогнем з реактивних систем залпового вогню. Яка нині ситуація у Харкові — 13 вересня 2022 — дивись у нашому матеріалі детально.

Ситуація у Харкові — 13 вересня 2022

Під час обстрілу російськими окупантами центру Харкова один чоловік загинув на місці. Він був 37-річним комунальником місцевого підприємства. Від удару є й поранені.

Також відомо, що зайнялася будівля слідчого управління поліції Харківської області.

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Загорілися перекриття, дах, а також приміщення на п’ятому поверсі, — розповідає начальник сектора зв’язків зі ЗМІ ДСНС Харківської області Євген Василенко.

Окупанти відкрили вогонь посеред робочого дня. У приміщенні було багато людей. Вони вціліли, бо встигли сховатися в укриття.

Матеріали кримінальних проваджень, які зберігалися у відділку, будуть врятовані. Ті, які постраждають, обіцяють відновити.

Загалом поранених шестеро, серед них 18-річна дівчина. Четверо людей у стані середньої тяжкості — госпіталізовані.

Через обстріли міста зникла електроенергія на кілька годин. Найбільше це загрожує реанімаціям.

Вони (росіяни — ред.) нелюди! Загальної моралі не розуміють, — обурюються місцеві.

Злочини проти мирних жителів

Доки ЗСУ женуть окупантів з Харківщини, в області знаходять тіла мирних жителів, які постраждали від російських військових.

У селищі Залізничному правоохоронці ексгумували тіла чотирьох місцевих, яких вбили окупанти.

Часто після російських “освободітєлєй” залишаються лише руїни та випалена земля, як-от у селі Уди Золочівської громади. Там не залишилося жодного вцілілого подвір’я.

Раніше ми розповідали про хронологію звільнення Харківщини.

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