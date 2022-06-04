Снова “прилеты” по Сумской области: есть ли угроза повторного наступления россиян — комментирует глава ОВА Живицкий

Российские оккупанты продолжают обстреливать Сумскую область. Сегодня утром снова были “прилеты”. Глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал в эфире телемарафона о ситуации в регионе на данный момент.

Ночью был обстрелян из ракет Сумской район. Было четыре “прилета”. Предварительно две ракеты были выпущены из самолета, пересекшего воздушное пространство Украины, — отмечает Живицкий.

Остальные ракеты были выпущены с территории Российской Федерации. В результате атаки повреждены жилые дома, однако информации о пострадавших или погибших нет.

Также, по словам главы ОВА, два российских беспилотника сбросили два самодельных взрывных устройства в Ахтырском районе. К счастью, обошлось без жертв.

Сейчас также смотрят

Последние 2-3 недели Сумская область ежедневно подвергается авиаударам, ракетным, артиллерийским и минометным обстрелам. Стреляют специально по жилым домам. Но Живицкий убеждает, что россияне не пытаются еще раз захватить регион.

После освобождения Сумской области пограничники заняли свои позиции, взяли под охрану границу. Дальше мы укрепили линию обороны и на данный момент нет таких группировок, которые могли бы попытаться зайти (на территорию Сумской области — ред.), — рассказывает глава ОВА.

Утро 4 июня для юга Украины началось с атаки российскими ракетами. Читай, что известно про обстрел Одесской области сегодня.