Оккупанты обстреляли Одессу крылатыми ракетами со стороны Крыма: что известно на данный момент

Утро 4 июня для Одесской области началось с обстрелов российскими ракетами.

Известно, что российские войска нанесли удар крылатой ракетой воздушного базирования типа Х-59 самолетами стратегической авиации. По официальному сообщению ОК Юг, ракета попала в территорию сельскохозяйственного предприятия, а именно в склады предприятия.

А вечером 3 июня одна крылатая ракета была сбита над морем Одесской области, еще три крылатых ракеты наши подразделения метко сбили над Николаевской областью.

Сообщается, что обстрел был произведен с подводной лодки базирующегося в Крыму военно-морского флота РФ. Также, по официальному сообщению ОК Юг известно, что в Черном море на выполнении боевых задач в настоящее время находится три ракетных корабля и одна подводная лодка, а также пять ВДК.

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Пожар, который мгновенно загорелся в месте поражения, оперативно ликвидировали силами спасателей области. Предварительно сообщают о двух пострадавших. На месте работает следственно-оперативная группа.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщает, что по состоянию на утро 4 июня от обстрела никто не погиб, а тем двоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Денацификация одесского сельскохозяйственного предприятия уже как повышение для российских военных, которые ранее денацифицировали одесские уличные туалеты, — отмечает Братчук.

Также Братчук напомнил о соблюдении правил при воздушной тревоге, а также указал на опасность посещения пляжей в это время.

Актуальную карту боевых действий и опасные направления на 4 июня смотри в нашем материале.