Окупанти обстріляли Одесу крилатими ракетами з боку Криму: що відомо на цей момент

Ранок 4 червня для Одещини розпочався з обстрілів російськими ракетами.

Відомо, що російські війська завдавали удару крилатою ракетою повітряного базування типу Х-59 літаками стратегічної авіації. За офіційним повідомленням ОК Південь, ракета поцілила у територію сільськогосподарського підприємства, а саме — у склади підприємства.

А ввечері 3 червня одну крилату ракету збито над морем на Одещині, ще три крилатих ракети наші підрозділи влучно збили над Миколаївщиною.

Повідомляється, що обстріл було здійснено з підводного човна військово-морського флоту РФ, що базується у Криму. Також, за офіційним повідомленням ОК Південь, відомо, що у Чорному морі на виконанні бойових завдань наразі перебуває три ракетних кораблі та один підводний човен, а також п’ять ВДК.

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Пожежа, що миттєво зайнялася у місці ураження, оперативно ліквідували силами рятувальників області. Попередньо повідомляють про двох постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомляє, що станом на ранок 4 червня від обстрілу ніхто не загинув, а тим двом постраждалим надається медична допомога.

Денацифікація одеського сільськогосподарського підприємства — уже як підвищення для російських військових, які перед тим денацифікували одеські вуличні туалети, — зазначає Братчук.

Також Братчук нагадав про дотримання правил при повітряній тривозі, а також зазначив про небезпеку відвідування пляжів у цей час.

Актуальну карту бойових дій та небезпечні напрямки станом на 4 червня дивись у нашому матеріалі.