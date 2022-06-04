Знову “прильоти” по Сумщині: чи є загроза повторного наступу росіян на область — коментує голова ОВА Живицький

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину. Сьогодні зранку знову були “прильоти”. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів про ситуацію в регіоні станом на зараз.

Вночі було обстріляно з ракет Сумський район. Було чотири “прильоти”. Попередньо дві ракети було випущено з літака, який перетнув повітряний простір України, — зазначає Живицький.

Інші ракети були випущені з території Російської Федерації. У результаті атаки пошкоджено житлові будинки, проте наразі інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Також, за словами очільника ОВА, два російські безпілотники скинули два саморобних вибухових пристрої в Охтирському районі. На щастя, обійшлось без жертв.

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Останні 2-3 тижні Сумська область щоденно піддається авіаударам, ракетним, артилерійським та мінометним обстрілам. Стріляють спеціально по житлових будинках. Але Живицький переконує, що наразі росіяни не намагаються ще раз захопити регіон.

Після звільнення Сумщини прикордонники зайняли свої позиції, взяли під охорону кордон. Далі ми укріпили лінію оборони й на цей момент немає таких угрупувань, які могли б спробувати зайти (на територію Сумщини — ред.), — розповідає голова ОВА.

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