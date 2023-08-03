“Страшно, но что делать?..” Запорожские волонтеры спасают животных, которых покинули хозяева

Война заставила их стать волонтерами, которых сейчас не сломать ничем — ни постоянными обстрелами, ни отсутствием привычных благ цивилизации, ни тяжелыми ранениями. Немногочисленные жители разбомбленного россиянами Каменского под Запорожьем не только с трудом выживают сами без водообеспечения и постоянной доправки продуктов питания, но и спасают от голодной смерти десятки животных, которых покинули хозяева.

Не теряя времени, в прифронтовом Степногорске чрезвычайники разгружают гуманитарку. Привезли, говорят, самое необходимое: питьевую воду, сухпайки и корма для животных.

На приеме груза, который для людей чуть ли не на вес золота, Светлана. Со Светланой мы познакомились в начале апреля в ее почти полностью разрушенном оккупантами Каменскому. Тогда волонтеры доставили хлеб, который женщина должна была раздать нескольким десяткам соседей.

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Ровно через две недели спустя Светлана попала под артобстрел, когда также разносила людям хлеб. Обломок вошел в подбородок.

Сейчас женщина с несколькими односельчанами добралась до соседнего Степногорска за водой и кормом для четвероногих. Ибо, говорит Вера, в их разбомбленном Каменском покинутых животных — десятки.

А гремит в Каменском, что отсюда за пять километров, каждый день. Сейчас Каменское закрыто даже для волонтеров — там крайне опасно. Поэтому Виталий с односельчанами грузят гуманитарку на свои велосипеды, чтобы двинуться под бомбы россиян. Домой.

Ужасно, но что делать? Надо ехать, хозяйство кормить. Выживаем как-то понемногу, — рассказывает волонтер Виталий.

Напомним, ранее мы рассказывали историю ветерана АТО, нашедшего себя в фермерстве.

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