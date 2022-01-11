Мир

Драки с копами и перцовые баллончики: что известно о протестах антивакцинаторов в Германии

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 11 января 2022, 19:30

Больше видео
0:02:51
Перемовини в Женеві 2022
Переговоры в Женеве 2022: будет ли нападать Россия на Украину
0:03:24
Токаэв
Это была попытка госпереворота? Что Токаев сказал о протестах в Казахстане
0:00:32
пожар сша
Жуткий пожар в Нью-Йорке: что известно и версии следствия
0:03:46
Токаєв
Токаев приказал стрелять в митингующих: актуальные новости о протестах в Казахстане
Смотреть больше

Последние видео
0:15:00
Вікна-новини випуск від 11.01.2022 о 22:00

Вікна-новини. Выпуск от 11.01.2022 (22:00)
0:04:26
Бійка в готелі
Отдых со стрессом, синяками и ушибами: инцидент в Карпатах
0:02:54
сердце
В США человеку пересадили сердце свиньи: как прошла уникальная операция
0:00:47
антивакцинатори в Німеччині
Драки с копами и перцовые баллончики: что известно о протестах антивакцинаторов в Германии
0:01:17
Нападение на журналиста Андрея Куликова
Не дал сигарету: как журналиста Андрея Куликова избили и ограбили в Киеве
0:20:00
Вікна-новини выпуск от 11.01.2022 в 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 11.01.2022 (17:30)
0:10:00
1430
Вікна-новини. Выпуск от 11.01.2022 (14:30)
0:00:57
кот приколы
В Днепре кота постирали в машинке: как это произошло
0:02:51
Перемовини в Женеві 2022
Переговоры в Женеве 2022: будет ли нападать Россия на Украину
0:15:00
Вікна-новини випуск від 10.01.2022 о 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 10.01.2022 (22:00)
Больше видео
В США человеку пересадили сердце свиньи: как прошла уникальная операция
Читать дальше
В США человеку пересадили сердце свиньи: как прошла уникальная операция
Не дал сигарету: как журналиста Андрея Куликова избили и ограбили в Киеве
Читать дальше
Не дал сигарету: как журналиста Андрея Куликова избили и ограбили в Киеве