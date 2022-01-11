Драки с копами и перцовые баллончики: что известно о протестах антивакцинаторов в Германии

Многотысячные митинги против карантина и обязательной вакцинации прошли в Германии.

Кое-где дошло до драк с копами. Немецкие СМИ сообщают, что наиболее агрессивно вели себя противники вакцинации. Они бросали в милицию камни и бутылки.

Те в ответ применили перцовые баллончики. В некоторых городах с противниками карантинных ограничений митинговали и сторонники обязательной иммунизации.

С 28 декабря в Германии ввели строгие ограничения для непривитых граждан. К примеру, они не могут ходить в магазины по первой необходимости, кафе, кино, театры и посещать массовые мероприятия. Канцлер Германии заявил: так правительство хочет ускорить темпы вакцинации, в частности, на фоне быстрого распространения Омикрона.