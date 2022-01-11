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Бійки з копами та перцеві спреї: що відомо про протести антивакцинаторів у Німеччині

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 11 Січня 2022, 19:30

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