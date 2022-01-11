Бійки з копами та перцеві спреї: що відомо про протести антивакцинаторів у Німеччині

Багатотисячні мітинги проти карантину та обов’язкової вакцинації відбулися у Німеччині.

Подекуди дійшло до бійок з копами. Німецькі ЗМІ повідомляють, що найбільш агресивно поводилися противники вакцинації. Вони кидали у правоохоронців каміння та пляшки.

Ті у відповідь застосували перцеві спреї. У деяких містах із противниками карантинних обмежень мітингували й прибічники обов’язкової імунізації. З 28 грудня в Німеччині запровадили суворі обмеження для нещеплених громадян.

Приміром, вони не можуть ходити в магазини не першої необхідності, кафе, кіно, театри та відвідувати масові заходи. Канцлер Німеччини заявив: так уряд хоче пришвидшити темпи вакцинації, зокрема, на тлі стрімкого поширення Омікрону.