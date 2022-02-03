Российский представитель в ООН назвал усилия Бориса Джонсона беспорядочными: почему

Вопрос российской агрессии не сходит с первых столбцов мировых изданий. В Украину один за другим едут лидеры ведущих государств.

Сегодня в Киев прибывает с визитом президент Турции — Реджеп Тайип Эрдоган.

Он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Говорят об оборонном сотрудничестве. А вот приезжавший в Киев британский премьер Борис Джонсон уже пообщался по телефону с Владимиром Путиным.

Пригрозил санкциями в случае усиления эскалации. Впрочем, российский представитель в ООН назвал усилия британского лидера беспорядочными, а британскую дипломатию — тратой времени.