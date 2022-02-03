Російський представник в ООН назвав зусилля Бориса Джонсона безладними: чому

Питання російської агресії не сходить з перших шпальт світових видань. До України один за одним їдуть лідери провідних держав.

Сьогодні до Києва прибуває з візитом президент Туреччини — Реджеп Таїп Ердоган.

Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Говоритимуть про оборонну співпрацю. А от британський прем’єр Борис Джонсон, який приїжджав до Києва раніше, вже поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним.

Пригрозив санкціями у разі посилення ескалації. Утім, російський представник в ООН назвав зусилля британського лідера безладними, а британську дипломатію — марнуванням часу. Більше про російську загрозу