Світ

Російський представник в ООН назвав зусилля Бориса Джонсона безладними: чому

Анастасія Єчкалова, журналістка програми Вікна-новини 03 Лютого 2022, 15:31

Більше відео
0:01:03
США відправляють до Польщі та Німеччини військових
Кошмари Путіна стають реальністю? США відправляють до Польщі й Німеччини військових
0:03:37
Війскова допомога Польщі для України
Перуни напоготові! Уряд Польщі схвалив військову допомогу для України
0:00:41
Празький аеропорт не оголошуватиме російською
Відмовилися від російської. Празький аеропорт не оголошуватиме рейси до України мовою агресора
0:01:01
Китайський Новий рік
Рік Чорного Водяного Тигра: як відзначають свято в інших країнах
Дивитись більше

Останні відео
0:00:34
Збій у Київстар 2022

Чи повернуть гроші? Що відомо про масштабний збій у Київстар
0:35:00
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 03.02.2022 (17:30)
0:03:07
Щеплення дітей від поліомієліту
А ви щепили своїх дітей від поліомієліту? Що потрібно знати
0:20:00
Зустріч Зеленського та Ердогана
Ердоган у Києві: зустріч президента Зеленського з президентом Турецької Республіки
0:03:04
Російський представник ООН
Російський представник в ООН назвав зусилля Бориса Джонсона безладними: чому
0:01:31
Контрабанда гелікоптером
Контрабанда гелікоптером: як прикордонники накрили тютюновий бізнес на Закарпатті
0:20:00
Вікна-новини випуск від 03.02.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 03.02.2022 (14:30)
0:03:49
Забудова парку трипільської культури
Забудова парку трипільської культури у Києві: реакція мешканців та чи законно це
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 03.02.2022 (11:30)
0:01:03
США відправляють до Польщі та Німеччини військових
Кошмари Путіна стають реальністю? США відправляють до Польщі й Німеччини військових
Більше відео
Зустріч Зеленського та Ердогана
Читати далі
Ердоган у Києві: зустріч президента Зеленського з президентом Турецької Республіки
Контрабанда гелікоптером
Читати далі
Контрабанда гелікоптером: як прикордонники накрили тютюновий бізнес на Закарпатті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь