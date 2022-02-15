Впервые в истории Канады ввели чрезвычайное положение? Что происходит

Из-за массовых антикарантинных протестов впервые в истории Канады на территории всей страны ввели чрезвычайное положение.

На прошлой неделе его объявили в столице, а теперь аналогичные мероприятия будут действовать и по всей Канаде. Ибо недовольные ограничениями водители грузовиков перекрывали пункты пропуска на границе с Соединенными Штатами и несколько недель блокировали улицы вокруг парламента.

Теперь демонстрации официально признали незаконными, так что полиция будет иметь больше полномочий для их прекращения.