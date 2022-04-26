Терапия танцем: известный украинский брейкдансер Максим Тележный проводит уроки для детей в подземке

До войны звезда уличного хип-хопа Максим Тележный тренировал детей в родном Волчанске, вместе убирали мусор в пограничном городке и собирали средства на спортивную площадку для воркаута.

В настоящее время его родной Волчанск оккупирован российскими варварами, связь с детьми потеряна.

Насколько известно брейкдансеру, то некоторым подопечным из Волчанска удалось уехать, а один из них даже служит в ВСУ. Максим пытается ему помогать и иногда видится с бывшим подопечным.

Однако Максим не смог сидеть сложа руки и вместе с полицейскими организовал андеграундные уроки в подземке, где уже два месяца скрываются от обстрелов харьковчане.

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Как только он спускается в метро, к нему подлетает куча ребятишек. Они уже как друзья, хотя виделись всего несколько раз.

Он учит стоять на голове детей и выполнять легкие элементы из брейкданса. Некоторые из них уже увлеклись новым для них видом танца и теперь ждут с нетерпением нового занятия.

Брейкдансер считает, что подземка все равно как-то давит на людей морально. Потому и решил проводить такую терапию танцем.

Дарим детям тот свет, который остался над землей, – заключает он.

Напомним, ранее мы рассказывали, как спортсменка из Харькова удерживает оборону города.