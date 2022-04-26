Украина

Терапия танцем: известный украинский брейкдансер Максим Тележный проводит уроки для детей в подземке

Татьяна Доцяк 26 апреля 2022, 08:00

Больше видео
Обстріли Оріхів
Взрывы в Запорожье и Николаеве: новые обстрелы 26 апреля
0:03:50
Андріївка
Сообразительность и знание самогоноварения: как бабушка споила взвод армии РФ, а ее родная Андреевка оживает после оккупации
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 апреля
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 25.04
Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков
Смотреть больше

Последние видео
Обстріли Оріхів

Взрывы в Запорожье и Николаеве: новые обстрелы 26 апреля
0:03:10
Максим Тележний
Терапия танцем: известный украинский брейкдансер Максим Тележный проводит уроки для детей в подземке
0:03:50
Андріївка
Сообразительность и знание самогоноварения: как бабушка споила взвод армии РФ, а ее родная Андреевка оживает после оккупации
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 апреля
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів від СБУ 25.04
Обсуждают убийство детей. Новые перехваченные разговоры русских захватчиков
0:07:34
звернення Зеленського 25 квітня
Украина готова к миру. Была готова и тогда, когда война продолжалась на Донбассе. Новое обращение Зеленского
0:05:39
Луганська область
Перебитое электроснабжение и постоянные обстрелы: Гайдай о ситуации в Луганской области
0:02:06
Як Запоріжжя готується до оборони
Российская армия приближается к Запорожью. Как город готовится к обороне
0:03:06
Як ЗСУ знищують ворожі гвинтокрили
Сбил вражеский вертолет на день рождения. Как ВСУ уничтожают силы РФ
Виталий Ким о ситуации в Брянске
Доброе утро, мы из Украины! А бомбардировка Брянска — ну не знаю… Виталий Ким о взрывах в России
Больше видео
Обстріли Оріхів
Читать дальше
Взрывы в Запорожье и Николаеве: новые обстрелы 26 апреля
Андріївка
Читать дальше
Сообразительность и знание самогоноварения: как бабушка споила взвод армии РФ, а ее родная Андреевка оживает после оккупации

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь