Терапія танцем: відомий український брейкдансер Максим Тележний проводить уроки для дітлахів у підземці

До війни зірка вуличного хіп-хопу Максим Тележний тренував дітей у рідному Вовчанську, разом прибирали сміття в прикордонному містечку й збирали кошти на спортивний майданчик для воркауту.

Нині його рідний Вовчанськ окупований російськими варварами, зв’язок з дітьми втрачено.

Наскільки відомо брейкдансеру, то деяким його підопічним з Вовчанська вдалось виїхати, а один з них навіть служить в ЗСУ. Максим намагається йому допомагати та іноді бачиться з колишнім вихованцем.

Проте Максим не зміг сидіти склавши руки й разом з поліцейськими організував андеграундні уроки в підземці, де вже два місяці переховуються від обстрілів харків’яни.

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Щойно він спускається у метро, до нього підлітає купа дітлахів. Вони вже як друзі, хоча бачились всього кілька разів.

Він вчить стояти дітей на голові та виконувати легкі елементи з брейкдансу. Деякі з них вже захопились новим для них видом танцю і тепер чекають з нетерпінням на нове заняття.

Брейкдансер вважає, що підземка все одно певним чином давить на людей морально. Тому і вирішив проводити таку терапію танцем.

Даруємо дітям те світло, що залишилось над землею, – підсумовує він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спортсменка з Харкова тримає оборону міста.