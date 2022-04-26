Терапія танцем: відомий український брейкдансер Максим Тележний проводить уроки для дітлахів у підземці

До війни зірка вуличного хіп-хопу Максим Тележний тренував дітей у рідному Вовчанську, разом прибирали сміття в прикордонному містечку й збирали кошти на спортивний майданчик для воркауту.
Нині його рідний Вовчанськ окупований російськими варварами, зв’язок з дітьми втрачено.
Наскільки відомо брейкдансеру, то деяким його підопічним з Вовчанська вдалось виїхати, а один з них навіть служить в ЗСУ. Максим намагається йому допомагати та іноді бачиться з колишнім вихованцем.
Наскільки відомо брейкдансеру, то деяким його підопічним з Вовчанська вдалось виїхати, а один з них навіть служить в ЗСУ. Максим намагається йому допомагати та іноді бачиться з колишнім вихованцем.
Проте Максим не зміг сидіти склавши руки й разом з поліцейськими організував андеграундні уроки в підземці, де вже два місяці переховуються від обстрілів харків’яни.
Щойно він спускається у метро, до нього підлітає купа дітлахів. Вони вже як друзі, хоча бачились всього кілька разів.
Він вчить стояти дітей на голові та виконувати легкі елементи з брейкдансу. Деякі з них вже захопились новим для них видом танцю і тепер чекають з нетерпінням на нове заняття.
Брейкдансер вважає, що підземка все одно певним чином давить на людей морально. Тому і вирішив проводити таку терапію танцем.
Даруємо дітям те світло, що залишилось над землею, – підсумовує він.
Даруємо дітям те світло, що залишилось над землею, – підсумовує він.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як спортсменка з Харкова тримає оборону міста.