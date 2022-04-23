Люди

Замість гантелей ящики з гуманітаркою: як спортсменка з Харкова Ганна Васюк тримає оборону міста

Тетяна Доцяк 23 Квітня 2022, 16:00

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