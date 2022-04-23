Замість гантелей ящики з гуманітаркою: як спортсменка з Харкова Ганна Васюк тримає оборону міста

27-річна Ганна Васюк з Харкова — багаторазова рекордсменка, яка тягає КАМАЗи та літаки. Рік тому вона підняла над головою однією рукою гантелю у 64 кг і встановила абсолютний рекорд України серед жінок.

Тепер дівчина тягає не гантелі, а величезні ящики з товарами. З початком війни вона подалася служити в Збройні сили України, а у вільний час волонтерить.

Ганна привозить антисептики, одноразові рукавички, засоби гігієни у лікарню невідкладної допомоги, де оперують поранених. Далі на склад, де такі ж, як дівчина, волонтери, фасують гуманітарну допомогу і розвозять тим, хто не може самотужки добратися до магазинів.

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Спортсменка возить гуманітарку і в тероборону, і військовим на передову. Її бусик, на якому захисниця розвозить допомогу, посічений осколками снарядів, бо дівчина не раз потрапляла під обстріли. Проте Ганна каже, що нізащо його не поміняє.

Це щасливе авто, ми його ні на що не поміняємо, воно вже стільки разів рятувало життя, це наша робітнича конячка!

Ганна нічого не боїться, адже вона на своїй землі та впевнена в перемозі. Бо ті, хто просто з цікавості можуть посунути з місця літак, обов’язково відкинуть і окупаційну армію.

Під час війни харківські воркаутери розвозять гуманітарну допомогу жителям розстріляних росіянами районів, українським військовим з передової та лікарням.