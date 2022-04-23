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Вместо гантелей ящики с гуманитаркой: как спортсменка из Харькова Анна Васюк держит оборону города

Татьяна Доцяк 23 апреля 2022, 16:00

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Вместо гантелей ящики с гуманитаркой: как спортсменка из Харькова Анна Васюк держит оборону города
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