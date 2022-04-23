Вместо гантелей ящики с гуманитаркой: как спортсменка из Харькова Анна Васюк держит оборону города

27-летняя Анна Васюк из Харькова — многократная рекордсменка, таскающая КАМАЗы и самолеты. Год назад она подняла над головой одной рукой гантель в 64 кг и установила абсолютный рекорд Украины среди женщин.

Теперь девушка таскает не гантели, а огромные ящики с товарами. С началом войны она отправилась служить в Вооруженные силы Украины, а в свободное время волонтерит.

Анна привозит антисептики, одноразовые перчатки, средства гигиены в больницу неотложной помощи, где оперируют раненых. Далее на склад, где такие же, как девушка, волонтеры, фасуют гуманитарную помощь и развозят тем, кто не может самостоятельно добраться до магазинов.

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Спортсменка возит гуманитарку и в терроборону, и военным на передовую. Ее бусик, на котором защитница развозит помощь, иссечен осколками снарядов, потому что девушка не раз попадала под обстрелы. Однако Анна говорит, что ни за что его не поменяет.

Это счастливое авто, мы его ни на что не поменяем, оно уже столько раз спасало жизнь, это наша рабочая лошадка!

Анна ничего не боится, она ведь на своей земле и уверена в победе. Потому что те, кто просто из любопытства может сдвинуть с места самолет, обязательно отвергнет и оккупационную армию.

Во время войны харьковские воркаутеры развозят гуманитарную помощь жителям расстрелянных россиянами районов, украинским военным на передовой и больницам.