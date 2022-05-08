Убили “никогда снова”, сказав “можем повторить” — обращение Зеленского ко Дню памяти и примирения

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение ко Дню памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-учасниками Второй Мировой), который отмечают 8 мая.
Каждый год 8 мая Украина вместе со всем цивилизованным миром вспоминает каждого, кто защищал планету от нацизма в годы Второй Мировой.
Есть миллионы причин, чтобы сказать злу: “Никогда снова!”.
Есть миллионы причин, чтобы сказать злу: “Никогда снова!”.
Но украинцы и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, которые, как оказалось, являются истиной далеко не для всех. В этом году мы слышим “Никогда снова” иначе.
— Эти слова звучат болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. 24 февраля слово “никогда” стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет в четыре утра, которыми разбудили всю Украину, — отмечает Зеленский.
Россия воткнула Украине нож в сердце, сказав: “Это не мы”, “не все так однозначно”.
Они убили “никогда снова”, сказав “можем повторить”.
Они убили “никогда снова”, сказав “можем повторить”.
А десятки украинских городов получили вторую дату оккупации, а некоторые (как, например, Мариуполь) третью.
За два года оккупации нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирных людей, за два месяца оккупации Россия убила — 20 тысяч.
За два года оккупации нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирных людей, за два месяца оккупации Россия убила — 20 тысяч.
Россияне устроили в Украине кровавую реконструкцию нацизма. Фанатичное подражание этому режиму: его идеям, действиям, словам и символам.
Маниакально до деталей воспроизводя зверства нацистов и их “алиби”, которые как будто придают злу священную цель. Российские военные повторяют преступления нацистов и даже пытаются превзойти “учителя”.
Россия стремится установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и числу жертв, к которому они могут привести.
Россия стремится установить новый мировой рекорд по ксенофобии, ненависти, расизму и числу жертв, к которому они могут привести.
Напомним, 8 мая отмечается День памяти жертв Второй Мировой и примирения между странами-учасниками войны.