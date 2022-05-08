Вбили “ніколи знову”, сказавши “можем повторить”— звернення Зеленського до Дня пам’яті й примирення

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Дня пам’яті й примирення (пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками Другої Світової), яке відзначають 8 травня.

Щороку 8 травня Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує кожного, хто захищав планету від нацизму в роки Другої Світової.

Є мільйони причин, щоб сказати злу: “Ніколи знову!”.

Але українці й гадки не мали, що наше покоління буде свідком наруги над словами, які, як виявилося, є істиною далеко не для всіх. Цього року ми чуємо “Ніколи знову” інакше.

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— Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. 24 лютого слово “ніколи” стерли, розстріляли і розбомбили сотнями ракет о четвертій ранку, якими розбудили всю Україну, – наголошує Зеленський.

Росія встромила Україні ніж у серце, сказавши: “Это не мы”, “не все так однозначно”.

Вони вбили “ніколи знову”, сказавши “можем повторить”.

А десятки українських міст отримали другу дату окупації, а деякі (як, наприклад, Маріуполь) – третю.

За два роки окупації нацисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирних людей, за два місяці окупації Росія вбила 20 тисяч.

Росіяни влаштували в Україні криваву реконструкцію нацизму. Фанатичне наслідування цього режиму: його ідей, дій, слів і символів.

Маніакальне до деталей відтворення звірств нацистів та їхніх “алібі”, які начебто надають злу священну мету. Російські військові повторюють злочини нацистів і навіть намагаються перевершити “вчителя”.

Росія прагне встановити новий світовий рекорд із ксенофобії, ненависті, расизму й числа жертв, до якого вони можуть призвести.

Сьогодні, 8 травня, згадай про жертв Другої Світової війни та подвиг людей, що побороли нацизм тоді. А ще читай докладніше про пам’ятну дату та дізнайся, чому існує дві дати відзначення Дня перемоги та що відзначають 8 та 9 травня в Україні та світі.