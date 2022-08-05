Ситуация на рынке труда и переквалификация в Украине — оценка Центра экономических исследований

Исполнительный директор Центра экономических исследований Глеб Вышлинский рассказал в эфире телемарафона о ситуации на рынке труда, который пострадал из-за войны, и перемещении рабочих рук в другие регионы.

Ситуация на рынке труда в Украине

По оценкам Международной организации труда, в Украине насчитывается около 5 млн утраченных рабочих мест. Но официально в Госстате говорят только о 354 000 безработных украинцев.

По оценке Нацбанка, опирающейся на данные опроса граждан Украины, безработица в стране выросла примерно до 35%. До войны этот показатель был 9%. Но надежда на стабилизацию ситуации есть.

К концу года безработица может уменьшиться примерно до 30%. Это связано с тем, что большая часть украинцев была вынуждена переместиться внутри страны, — отмечает Вишлинский.

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Возможна ли переквалификация

Во время войны женщины, которые не могут найти работу по своей специальности, могут уехать за границу и работать там. Что касается мужчин в возрасте 18-60 лет, то им чаще приходится менять сферу деятельности.

Однако, к сожалению, государство существенно в этом помочь пока не может.

Система переквалификации и профессионального обучения, к сожалению, находится очень в разрушенном состоянии. То, что мы унаследовали от Советского Союза, не отвечает потребностям рыночной экономики.

Во время войны обеспечить переквалификацию будет гораздо сложнее, — объясняет эксперт.

Поэтому люди будут искать все доступные предложения на рынке труда. Это может привести к неравномерному распределению квалифицированных кадров.

Я боюсь, что это будет скорее напоминать то, что мы видели в 1990-х годах, когда люди с дипломами и кандидатскими степенями шли торговать на базар на время, — предполагает Вышлинский.

Впрочем, позитивную роль для нашей экономики сыграла возможность для многих украинцев работать дистанционно как в других регионах государства, так и за рубежом.

В настоящее время власти сотрудничают с сайтами по поиску работы для того, чтобы максимально упростить процесс нахождения вакансий по всей территории Украины.

Смотри экономический прогноз Центра экономических исследований.

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