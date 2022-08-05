Ситуація на ринку праці та перекваліфікація в Україні — оцінка Центру економічних досліджень

Виконавчий директор Центру економічних досліджень Гліб Вишлінський розповів в ефірі телемарафону про ситуацію на ринку праці, який постраждав через війну, та переміщення робочих рук до інших регіонів.

Ситуація на ринку праці в Україні

За оцінками Міжнародної організації праці, в Україні налічується майже 5 млн втрачених робочих місць. Але офіційно в Держстаті говорять лише про 354 000 безробітних українців.

За оцінкою Нацбанку, яка спирається на дані опитування громадян України, безробіття в країні зросло приблизно до 35%. До війни цей показник був 9%. Та надія на стабілізацію ситуації є.

На кінець року безробіття може зменшитись приблизно до 30%. Це пов’язано з тим, що велика частка українців була змушена переміститись усередині країни, — зазначає Вишлінський.

Чи можлива перекваліфікація

Під час війни жінки, які не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю, можуть виїхати за кордон і працювати там. Що ж до чоловіків віком 18-60 років, то їм частіше доводиться змінювати сферу діяльності.

Проте, на жаль, держава суттєво в цьому допомогти наразі не може.

Система перекваліфікації та професійного навчання, на жаль, перебуває дуже в зруйнованому стані. Те, що ми успадкували від Радянського Союзу, не відповідає потребам ринкової економіки.

Під час війни забезпечити перекваліфікацію буде набагато складніше, — пояснює експерт.

Тому люди шукатимуть усі доступні пропозиції на ринку праці. Це може призвести до нерівномірного розподілу кваліфікованих кадрів.

Я боюсь, що це буде скоріше нагадувати те, що ми бачили в 1990-х роках, коли люди з дипломами та кандидатськими ступенями йшли торгувати на ринок на якийсь час, — припускає Вишлінський.

Утім, позитивну роль для нашої економіки зіграла можливість для багатьох українців працювати дистанційно як в інших регіонах держави, так і за кордоном.

Нині влада співпрацює із сайтами з пошуку роботи для того, щоб максимально спростити процес пошуку вакансій по всій території України.

Дивись економічний прогноз від Центру економічних досліджень.

Якщо ти теж опинився(-лась) у скрутній ситуації, читай, як отримати статус безробітного та виплати під час війни.

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