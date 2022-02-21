Действия террористов, мобилизация подростков и помощь мирового сообщества Украине — последние новости с фронта

Боевики начинают мобилизовать подростков. Об этом заявляет уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, российские наемники издали приказ о призыве ребят в возрасте от 17 лет. А курсантам оккупационных училищ, которым от 16 до 18 лет, отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях.

80 обстрелов за вчера и уже с десяток за сегодня. Такого обострения на фронте, как в последние дни, не было с 2014 года.

Боевики изготавливают из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Снаряды попадают в дома, школы.

Полномасштабное вторжение России в Украину еще можно предотвратить. Об этом заявил спикер Пентагона.

В ближайшее время может состояться встреча президентов России и Соединенных Штатов. Но только при условии, что русские войска не пойдут в наступление.