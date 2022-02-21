Україна

Дії терористів, мобілізація підлітків та допомога світової спільноти Україні — останні новини з фронту

Юлія Дрозд 21 Лютого 2022, 14:00

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