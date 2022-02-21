Дії терористів, мобілізація підлітків та допомога світової спільноти Україні — останні новини з фронту

Бойовики починають мобілізувати підлітків. Про це заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, російські найманці видали наказ про призов хлопців віком від 17 років. А курсантам окупаційних училищ, яким від 16 до 18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності з подальшою участю у бойових діях.

80 обстрілів за вчора і вже з десяток за сьогодні. Такого загострення на фронті, як останніми днями, не було від 2014-го року.

Бойовики гатять із важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Снаряди влучають у будинки, школи.

Повномасштабному вторгненню Росії в Україну ще можна запобігти. Про це заявив речник Пентагону.

Уже найближчим часом може відбутися зустріч президентів Росії та Сполучених Штатів. Але лише за умови, що російські війська не підуть у наступ.