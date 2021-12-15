Трагедии в пансионатах: что не так с пожарной безопасностью в домах для пожилых в Украине

Большинство частных домов престарелых и реабилитационных центров работают с нарушениями пожарной безопасности.

Из-за этого в Днепре месяц назад погибли пять бабушек. В Харькове аналогичная трагедия произошла годом ранее.

Тогда погибли 16 человек. Сегодня специалисты вышли в рейд с проверкой таких частных заведений.

Впрочем, чтобы в подобные частные заведения пришли с проверкой, владелец сам должен написать заявление и попросить об этом.

Но даже после этого – нет законных рычагов заставить предпринимателя, например, приобрести огнетушители.

Изменило бы ситуацию, говорят чиновники, обязательное лицензирование – как с частными школами или больницами. Но эту норму из закона изъяли – и теперь частный хоспис может открыть кто угодно.

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