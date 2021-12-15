Трагедії у пансіонатах: що не так з пожежною безпекою у будинках для літніх в Україні

Більшість приватних будинків для літніх людей та реабілітаційних центрів працюють із порушеннями пожежної безпеки.
Через це у Дніпрі місяць тому загинули п’ятеро бабусь. У Харкові аналогічна трагедія сталася рік тому.
Тоді загинуло 16 осіб. Сьогодні фахівці вийшли в рейд із перевіркою таких приватних закладів.
Утім, аби до подібних приватних закладів прийшли з перевіркою, власник сам має написати заяву і попросити про це.
Але навіть після цього – немає законних важелів змусити підприємця, наприклад, придбати вогнегасники.
Але навіть після цього – немає законних важелів змусити підприємця, наприклад, придбати вогнегасники.
Змінило би ситуацію, кажуть урядники, обов’язкове ліцензування – як із приватними школами або лікарнями. Але цю норму з закону вилучили – й тепер приватний хоспіс може відкрити будь-хто.
Усі подробиці дивіться у сюжеті.