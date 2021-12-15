Трагедії у пансіонатах: що не так з пожежною безпекою у будинках для літніх в Україні

Більшість приватних будинків для літніх людей та реабілітаційних центрів працюють із порушеннями пожежної безпеки.

Через це у Дніпрі місяць тому загинули п’ятеро бабусь. У Харкові аналогічна трагедія сталася рік тому.

Тоді загинуло 16 осіб. Сьогодні фахівці вийшли в рейд із перевіркою таких приватних закладів.

Утім, аби до подібних приватних закладів прийшли з перевіркою, власник сам має написати заяву і попросити про це.

Але навіть після цього – немає законних важелів змусити підприємця, наприклад, придбати вогнегасники.

Змінило би ситуацію, кажуть урядники, обов’язкове ліцензування – як із приватними школами або лікарнями. Але цю норму з закону вилучили – й тепер приватний хоспіс може відкрити будь-хто.

Усі подробиці дивіться у сюжеті.