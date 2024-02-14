Карта боевых действий 14 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 14 февраля 2024 года вряд ли принимает во внимание памятные даты и праздники. Для нее не так важна любовь в воздухе, как пули, которые рассекают его где-то в степях Донетцкой или Херсонской областей.

Кому-то сегодня не хватает воздуха, чтобы выразить свои чувства. Некоторым же не хватает одного вздоха, чтобы добраться до стабпункта живым и получить шанс еще раз когда-то произнести слова любви.

Два разных мира сосуществуют в одной реальности. Однако вместе с тем это не должно влиять на единство между ними и всей страной. А только в очередной раз должно напоминать, насколько важно тылу быть надежной стеной для фронта, чтобы как можно быстрее все возлюбленные из передовой добрались домой живыми.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Европейский Союз начинает предпринимать конкретные шаги по возможному использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

В частности, речь идет о решении Европейского Совета о принятии постановления, согласно которому центральные депозитарии ценных бумаг, владеющие активами российского Центрального банка на сумму свыше одного миллиона евро, должны отделять любую прибыль, полученную от первичных счетов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 февраля 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

За прошедшие сутки произошло 52 боевых столкновения.

Всего враг нанес один ракетный удар, 94 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиаудара по населенному пункту Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Заречье, Кореньок, Павловка Сумской области, Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес два авиаудара по населенному пункту Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили две атаки противника в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой и Белогоровка Луганской областей, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил пять авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Раздоловка Донецкой области, Белогоровка Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили восемь атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в Часовом Яру Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Богдановка, Клещиевка, Нью-Йорк, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, украинские воины отбили десять атак врага в районе Авдеевки и еще две атаки в районе Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес два авиационных удара в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степовое, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Парасковеевка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Старомайорское Донецкой области, Левадное, Новодаровка Запорожской области.

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Авиация российских окупантов нанесла удары по населенным пунктам: Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Червоное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ Одесса, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки здесь российские оккупанты предприняли безуспешную попытку штурма позиций наших войск.

Под артиллерийским огнем оказались: Херсон, Токаревка, Ромашково Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки Херсонской области. Также российские оккупанты осуществили обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов: Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункта управления, трем районам расположения зенитно-ракетных комплексов. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по району сосредоточения личного состава, четырем артиллерийским средствам противника, одному пункту управления, по двум складам боеприпасов, средству радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Украинцев интересует, чего нам ждать от войны в 2024 году. Принесут ли изменения в командовании ВСУ хорошие результаты и вообще, как будут действовать наши военные. Читай прогноз хода войны на 2024 год от руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.