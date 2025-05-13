Карта боевых действий 13 мая 2025 года: продвижение ВСУ на Торецком направлении, попытки РФ сорвать переговоры

1175-е сутки полномасштабного вторжения: несмотря на интенсивное давление врага на многих участках фронта, украинские защитники демонстрируют несгибаемую стойкость, нанося оккупационным войскам ощутимые потери.

Об оперативной ситуации по состоянию на 13 мая 2025 года, ключевых боях и сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины — далее в тексте.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские чиновники, вероятно, пытаются повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского о встрече 15 мая в Стамбуле для переговоров о прекращении огня.

Кроме того, ISW отмечает, что развертывание Россией преимущественно церемониального полка Федеральной службы безопасности (ФСБ) на передовой в Донецкой области может быть попыткой запугивания и демонстрации ожидаемого быстрого продвижения российских войск.

Что касается изменений на линии фронта, ISW подтверждает недавнее продвижение украинских войск на Торецком направлении.

В то же время аналитики также фиксируют продвижение российских сил на Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Ситуация по направлениям:

Харьковский: наши войска отбили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.

Купянский: за минувшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосиново.

Лиманский: враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодцы, Зеленая Долина, Надия, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки.

Северский: украинские воины за минувшие сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в направлении Григоровки и в районе Белогоровки.

Краматорский: зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Васюковки, Часова Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.

Торецкий: враг совершил девять атак в районах Дылеевки, Петровки и Торецка.

Покровский: наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.

Новопавловский: Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

Гуляйпольский: противник наступательных действий не проводил.

Ореховский: сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в направлении Павловки. Успеха не имел.

Приднепровский: агрессор предпринял четыре безуспешные попытки продвижения к позициям наших защитников.

Курский: за минувшие сутки произошло девять боевых столкновений различной интенсивности.

Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также совершил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Волынский и Полесский: признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

За минувшие сутки общие потери врага составили 1070 человек.

Также украинские воины уничтожили: два танка, 14 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 100 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Карта боевых действий 13 мая

Карта боевых действий 13 мая 2025 года: продвижение ВСУ на Торецком направлении, попытки РФ сорвать переговоры / 13 Фотографий

По состоянию на май 2025 года уже 10 месяцев, как 100 ОМБр вместе с другими подразделениями ведет битву за Торецк – самую продолжительную в российско-украинской войне. Ранее защитники рассказали о цене обороны Донбасса.

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