Украина

Карта боевых действий 13 мая 2025 года: продвижение ВСУ на Торецком направлении, попытки РФ сорвать переговоры

Мария Дзюба, редактор сайта 13 мая 2025, 10:30
Карта боевых действий 13 мая 2025 года: продвижение ВСУ на Торецком направлении, попытки РФ сорвать переговоры
Фото Генеральный штаб ВСУ
бригада Рубіж
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Карта боевых действий 13 мая 2025 года: продвижение ВСУ на Торецком направлении, попытки РФ сорвать переговоры
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