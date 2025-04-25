Карта боевых действий 25 апреля 2025: сутки без наступлений на Харьковском направлении

Карта боевых действий в Украине 25 апреля 2025 года включает в себя всю аналитику и последние обновления с поля боя.

Пока в мире говорят о так называемом перемирии, Россия использует убийство одних украинцев, чтобы иметь возможность убивать других.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что Россия извлекает экономические выгоды из оккупированной Украины, используя украинскую инфраструктуру и логистические сети.

Также Россия активно набирает учителей из РФ для преподавания в оккупированной Луганской области в рамках программы Земский учитель.

Эксперты публикуют свою интерактивную карту и отчет.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 апреля 2025 года

Генштаб сообщает, что за минувшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 110 авиационных ударов, применив 72 ракеты и сбросив 201 КАБ.

Кроме этого, произвел 6178 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3148 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Угроиды, Краснополье, Степок, Рясное, Миропольское Сумской области; Кремский Бугор Черниговской области; Редкодуб, Путниково Харьковской области; Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка, Сухой Яр, Удачное, Новониколаевка, Зеленый Кут, Новопавловка, Мирноград, Муравка, Дачное, Новополь, Багатырь, Яровая, Приют, Покровск Донецкой области; Гуляйполе, Темировка, Приморское Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских систем и один пункт управления противника.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Нового, Колодцев, Торского, Ямполевки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков близ Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боев в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в сторону Дилиевки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зверево, Тарасовка, Сухой Яр, Березовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Котляровка, Андреевка, а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил десять атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива и Отрадного.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 26 КАБов, совершил 367 обстрелов, из которых пять — из РСЗО. Украинские защитники остановили 27 штурмовых действий захватчиков.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1170 человек.

Также украинские воины обезвредили девять танков, три боевых бронированных машин, 72 артиллерийских системы, три реактивных системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 48 ракет, 119 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 151 автомобиль оккупантов.

Карта боевых действий 25 апреля

Карта боевых действий 25 апреля 2025: сутки без наступлений на Харьковском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

Накануне Россия атаковала Киев — нагло, страшно. Сколько погибло людей из-за обстрела, читай по ссылке.

Главное фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

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