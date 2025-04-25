Украина

Карта боевых действий 25 апреля 2025: сутки без наступлений на Харьковском направлении

Виктория Мельник, журналист сайта 25 апреля 2025, 09:00
карта боевых действий
Карта боевых действий 25 апреля 2025: сутки без наступлений на Харьковском направлении
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