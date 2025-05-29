Карта боевых действий 29 мая 2025: оккупанты активно атакуют под Лиманом и Покровском

Карта боевых действий на Украине показывает ситуацию на фронте и знакомит с оборонными действиями наших защитников.

Положение на передовой остается неизменно трудным. Интенсивность боев не уменьшается, а российские атаки продолжаются почти на всех участках.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска недавно продвинулись в Курской области и близ Часового Яра, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 мая 2025 года

Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных удара, применив три ракеты, и 93 авиаудара, сбросив 176 КАБов. Кроме этого, совершено 5430 обстрелов, в том числе 158 из РСЗО, и привлек для поражения 3279 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Большой Прикол, Угроеды, Эсмань Сумской области; Долгая Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград, Сухой Яр, Запорожье, Комар, Мирное Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника.

На Харьковском направлении РФ четырежды пыталась прорвать оборонительные рубежи в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении произошло восемь атак, отражены штурмовые действия в районах Загрызового и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодец, Надия, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

На Северском направлении успешно остановлены три атаки в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григоровка.

На Краматорском направлении россияне 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечиного и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении совершена 21 атака в районах Торецка, Дылеевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении ВСУ остановили 54 штурмовых действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Орехово и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка.

На Новопавловском направлении агрессор совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении прошедших суток боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении РФ шесть раз штурмовала позиции вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино.

На Приднепровском направлении успешно остановлены две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Курской области произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив 38 КАБов, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых из РСЗО.

В общей сложности потери врага на 29 мая 2025 года составляют 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 56 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 29 мая

Карта боевых действий 29 мая 2025: оккупанты активно атакуют под Лиманом и Покровском / 13 Фотографий

Мы также рассказывали, что Зеленский объявил о создании украинской баллистической ракеты.

Фото: 210 отдельный штурмовой полк

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