Карта боевых действий 29 мая 2025: оккупанты активно атакуют под Лиманом и Покровском

Карта боевых действий на Украине показывает ситуацию на фронте и знакомит с оборонными действиями наших защитников. Положение на передовой остается неизменно трудным. Интенсивность боев не уменьшается, а российские атаки продолжаются почти на всех участках. Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска недавно продвинулись в Курской области и близ Часового Яра, Торецка, Покровска и Великой Новоселки. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 мая 2025 года Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений. Россия нанесла два ракетных удара, применив три ракеты, и 93 авиаудара, сбросив 176 КАБов. Кроме этого, совершено 5430 обстрелов, в том числе 158 из РСЗО, и привлек для поражения 3279 дронов-камикадзе. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Большой Прикол, Угроеды, Эсмань Сумской области; Долгая Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград, Сухой Яр, Запорожье, Комар, Мирное Донецкой области; Малиновка Запорожской области. Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника. На Харьковском направлении РФ четырежды пыталась прорвать оборонительные рубежи в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого. На Купянском направлении произошло восемь атак, отражены штурмовые действия в районах Загрызового и Зеленого Гая. На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодец, Надия, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. На Северском направлении успешно остановлены три атаки в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григоровка. На Краматорском направлении россияне 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечиного и вблизи Часового Яра и Белой Горы. Читать по теме Константиновка — ключ к Донбассу: почему Россия сосредоточила силы на этом направлении Константиновка становится ключевой целью российского наступления, что чревато логистикой и обороной украинского Донбасса. На Торецком направлении совершена 21 атака в районах Торецка, Дылеевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового. На Покровском направлении ВСУ остановили 54 штурмовых действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Орехово и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблоновка. На Новопавловском направлении агрессор совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного. На Гуляйпольском направлении прошедших суток боевых столкновений не произошло. На Ореховском направлении РФ шесть раз штурмовала позиции вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино. На Приднепровском направлении успешно остановлены две вражеские атаки. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В Курской области произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив 38 КАБов, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых из РСЗО. В общей сложности потери врага на 29 мая 2025 года составляют 1050 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 31 артиллерийскую систему, 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня и 56 единиц автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 29 мая Карта боевых действий 29 мая 2025: оккупанты активно атакуют под Лиманом и Покровском / 13 Фотографий Мы также рассказывали, что Зеленский объявил о создании украинской баллистической ракеты. Фото: 210 отдельный штурмовой полк А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter