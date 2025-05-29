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Карта боевых действий 29 мая 2025: оккупанты активно атакуют под Лиманом и Покровском

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 мая 2025, 09:00
карта боевых действий в украине

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