Карта бойових дій 29 травня 2025: окупанти активно атакують під Лиманом та Покровськом

Карта бойових дій в Україні показує ситуацію на фронті та знайомить з оборонними діями наших захисників.

Становище на передовій залишається незмінно важким. Інтенсивність боїв не зменшується, а російські атаки продовжуються на майже всіх ділянках.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 травня 2025 року

Генштаб зазначає, що протягом минулої доби зафіксовано 205 боєзіткнень.

Росія завдала двох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 93 авіаудари, скинувши 176 КАБів. Крім цього, здійснено 5430 обстрілів, зокрема 158 із РСЗВ, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Великий Прикіл, Угроїди, Есмань Сумської області; Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар, Мирне Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника.

На Харківському напрямку РФ чотири рази намагалася прорвати оборонні рубежі у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак, відбито штурмові дії у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку успішно зупинено три атаки в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

На Краматорському напрямку росіяни 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 штурмові дії у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка.

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку РФ шість разів штурмувала позиції поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Придніпровському напрямку успішно зупинено дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Курській області відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинувши 38 КАБів, і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких із РСЗВ.

Загалом втрати ворога на 29 травня 2025 року становлять 1050 осіб.

Також українські воїни знешкодили одну бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему, 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 56 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 29 травня

Карта бойових дій 29 травня 2025: окупанти активно атакують під Лиманом та Покровськом / 13 Фотографій

Ми також розповідали, що Зеленський оголосив про створення української балістичної ракети.

Фото: 210 окремий штурмовий полк

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