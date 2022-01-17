Конфликт из-за забора в Луцке: в чем причина и как реагирует мэрия

В Луцке произошел конфликт из-за забора. Им перекрыли путь между домами.

Людям, которые каждый день ходили на работу, водили детей в школу или в садик, теперь приходится делать огромный крюк.

А все потому что высотки вокруг тоже огорожены заборами.

Забор, поговаривают, установила глава тамошнего ОСМД и заперла на ключ. Это, мол, территория дома, она имеет право.

Что об этом говорят в мэрии — смотрите.