Конфликт из-за забора в Луцке: в чем причина и как реагирует мэрия

В Луцке произошел конфликт из-за забора. Им перекрыли путь между домами.
Людям, которые каждый день ходили на работу, водили детей в школу или в садик, теперь приходится делать огромный крюк.
А все потому что высотки вокруг тоже огорожены заборами.
Забор, поговаривают, установила глава тамошнего ОСМД и заперла на ключ. Это, мол, территория дома, она имеет право.
Забор, поговаривают, установила глава тамошнего ОСМД и заперла на ключ. Это, мол, территория дома, она имеет право.
Что об этом говорят в мэрии — смотрите.