Стальные птички для фронта — как производят бандеромобили, несущие смерть врагам

Очередную партию бандеромобилей передали львовские волонтеры для фронта. С 24 февраля на передовую отдали уже более сотни автомобилей. Их покупают за границей.

Во Львове пикапы оборудуют броней и оружием, превращая их в украинскую военную технику. Накануне волонтеры презентовали еще девять автомобилей, в том числе юбилейный сотый бандеромобиль, изготовленный для добровольческого батальона Карпатська Січ.

Над перевоплощением гражданских автомобилей в военную технику волонтеры и механики работают круглосуточно, ведь ежедневно поступает с десяток запросов от военных.

На сегодняшний день львовские волонтеры уже передали на передовую 108 машин. И в очереди еще более 700 заказов. Поэтому приглашают всех приобщиться к общей победе и помочь со сбором средств на покупку бандеромобилей.

Напомним, что ранее мы рассказывали о 10 благотворительных организациях, приближающих нас к победе.