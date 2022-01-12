В аквапарке испарениями хлора отравились 16 детей: подробности инцидента в Хмельницке

Испарениями хлора отравились 16 детей в аквапарке Хмельницкого. Малыши из Винницкой области в возрасте от двух до семи лет вместе с родителями отдыхали там на рождественские праздники.

У детей начался сильный кашель, проблемы с дыханием и слезотечение после посещения аквапарка.

Всех пострадавших доставили в Винницкую детскую областную больницу. В самом тяжелом состоянии была девочка, которую сутки спасали в реанимации, потому что та не могла самостоятельно дышать.

Сейчас дети уже поправляются, а в аквапарке идет проверка.