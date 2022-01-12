В аквапарку випарами хлору отруїлись 16 дітей: подробиці інциденту у Хмельницьку

Випарами хлору отруїлись 16 дітей в аквапарку Хмельницького. Малюки з Вінниччини віком від двох до семи років разом із батьками відпочивали там на різдвяні свята.

У дітей почався сильний кашель, проблеми із диханням та сльозотеча після відвідування аквапарку.

Всіх постраждалих доправили до Вінницької дитячої обласної лікарні. У найтяжчому стані була дівчинка, яку добу рятували в реанімації, бо та не могла самостійно дихати.

Нині діти вже одужують, а в аквапарку триває перевірка.