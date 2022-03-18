Весенние полевые работы в разгаре: удастся ли вырастить урожай в 2022 году

Фермеры даже на оккупированных территориях начинают весенние полевые работы.
Сначала подживляют после зимы озимые. Ростки хорошо пережили морозы. Но неизвестно, удастся ли вырастить урожай.
Поля нуждаются в разминировании, не хватает работников, которые на фронте
Также не хватает горючего, потому что запасы солярки фермеры не сделали. В правительстве просят не беспокоиться.
Страна выращивает в пять раз больше сельхозпродукции, чем потребляет.
Кабмин обещает аграриям льготные кредиты на посевную, нулевой акциз на горючее и уменьшение НДС.