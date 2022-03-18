Украина

Весенние полевые работы в разгаре: удастся ли вырастить урожай в 2022 году

Иван Воронков, видеоредактор Викна-новости 18 марта 2022, 17:48

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