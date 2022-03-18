Весняні польові роботи в розпалі: чи вдасться виростити врожай у 2022 році

Фермери навіть на окупованих територіях півдня починають весняні польові роботи.
Спершу підживлюють після зими озимину. Паростки добре пережили морози. Але невідомо, чи вдасться виростити врожай.
Поля потребують розмінування, бракує працівників, які на фронті.
Також не вистачає пального, бо запасів солярки фермери не зробили. В уряді просять не хвилюватися.
Країна вирощує вп’ятеро більше сільгосппродукції, ніж споживає.
Кабмін обіцяє аграріям пільгові кредити на посівну, нульовий акциз на пальне і зменшення ПДВ.