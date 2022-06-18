Из оккупированного Херсона: россияне обстреливают прифронтовый город Апостолово

Россияне не пользуются военной тактикой своего дела — по их мнению, целесообразнее уничтожать дома мирных жителей и самих украинцев для достижения полной “демилитаризации”. Как результат, российские военные убили четырех человек, разрушили и повредили 26 домов. Все это — последствия первого прилета по прифронтовому городу Апостолово в Криворожском районе.

На днях россияне попали туда из оккупированного ныне Херсона из реактивных систем залпового огня Ураган. Прилетело ночью на одну улицу. Все погибшие были соседями. После обстрела несколько десятков жителей уже на следующий день организованно эвакуировались. Но большинство сейчас возвращается домой.

72-летний житель Апостолового Петр Крутиголова рассказывает, что случилось несколько дней назад возле его дома — в дом соседа попала российская ракета. От него практически ничего не осталось.

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На 67-летнего соседа Николая упал потолок — он погиб. А уже через пять минут последовал второй прилет. Пана Петра не зацепило. Он лишь потом увидел, что вылетало из смертельных кассетных снарядов.

По прифронтовому городу Апостолово россияне так сильно били впервые за все время полномасштабного вторжения. В тот день они 12 раз попали в частный сектор.

Городской голова Апостолового Андрей Оса отчитался о погибших из-за российских обстрелов.

Убило сначала двух, а двое были тяжело ранены и при транспортировке в больницу они скончались. Тяжелораненым остается мужчина 80-ти лет, его в нашей больнице стабилизировали и отвезли в больницу Кривого Рога. Старшему погибшему было 87 лет, самому молодому — 38.

На днях 38 человек из Апостолового были эвакуированы в Кривой Рог. Но большинство местных жителей снова возвращается, несмотря на то, что к позициям оккупантов в Херсонской области отсюда — каких-то 20 километров.

Утром раздались мощные взрывы в нескольких крупных городах Украины: Одесса, Харьков, Днепр и Кременчуг. Читай, что известно о погибших от российских обстрелах.

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