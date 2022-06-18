Украина

Из оккупированного Херсона: россияне обстреливают прифронтовый город Апостолово

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 18 июня 2022, 22:00

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