Розстрілюють з окупованого Херсона: росіяни гатять по прифронтовому місту Апостолове

Росіяни не користуються військовою тактикою своєї справи — на їхню думку, доцільніше знищувати будинки мирних жителів та й самих українців для досягнення повної “демілітаризації”. Як результат — російські військові вбили чотирьох людей, зруйнували й пошкодили 26 будинків. Все це — наслідки першого прильоту по прифронтовому місту Апостолове, що у Криворізькому районі.

Днями росіяни поцілили туди з окупованої нині Херсонщини із реактивних систем залпового вогню Ураган. Прилетіло вночі на одну вулицю. Усі загиблі були сусідами. Після обстрілу кілька десятків жителів уже наступного дня організовано евакуювалися. Та більшість зараз повертається додому.

72-річний мешканець Апостолового пан Петро Крутиголова розказує, що трапилося кілька днів тому біля його хати — у будинок сусіда влучила російська ракета. Від нього практично нічого не залишилося.

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На 67-річного сусіда Миколу впала стеля — він загинув. А вже за п’ять хвилин трохи далі стався другий приліт. Пана Петра не зачепило. Він лише згодом побачив, що вилітало зі смертельних касетних снарядів.

По прифронтовому місту Апостолове росіяни так сильно вгатили вперше за весь час повномасштабного вторгнення. Того дня вони 12-ть разів поцілили у приватний сектор.

Міський голова Апостолового Андрій Оса відзвітував про загиблих через російські обстріли.

Вбило від початку двох, а двоє були тяжко поранені й при транспортуванні в лікарню вони померли. Важкопораненим залишається чоловік 80-ти років, його в нашій лікарні стабілізували й відвезли до лікарні Кривого Рогу. Найстаршому загиблому було 87 років, наймолодшому — 38.

Днями 38 людей з Апостолового евакуювали до Кривого Рогу. Та більшість місцевих жителів наразі знову повертається попри те, що до позицій окупантів на Херсонщині звідси — якихось 20 кілометрів.

Ранком пролунали потужні вибухи у кількох великих містах України: Одеса, Харків, Дніпро та Кременчук. Читай, що відомо про загиблих від російських обстрілів.Аби ти не пропустив важливі новини, радимо підписатися на Telegram-канал Вікон.