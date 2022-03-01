Включите голову и боритесь с фейками, которые вам навязывают российские власти: Дмитрий Комаров обратился к россиянам

Журналист и ведущий телепрограммы Мир наизнанку Дмитрий Комаров обратился к россиянам с призывом открыть глаза на холодную жестокость и кровопролитие из-за вторжения РФ в Украину.

Пять дней мы убегаем в подвалы. Бомбят мирные районы. У вас это называют фейком, на ваших телеканалах и в российских СМИ.

Есть неопровержимые доказательства. У вас это называют фейком.

Ведущий обратился к русской части подписчиков с надеждой достучаться до тех, кто еще верит, что весь мир сошел с ума, и только Россия в адеквате.

Сравните информацию из разных источников. Прочтите международную прессу, сделайте анализ. Включите голову, – призвал ведущий.

Напомним, ранее к своим подписчикам из РФ обратилась Светлана Тарабарова.