Включите голову и боритесь с фейками, которые вам навязывают российские власти: Дмитрий Комаров обратился к россиянам

Журналист и ведущий телепрограммы Мир наизнанку Дмитрий Комаров обратился к россиянам с призывом открыть глаза на холодную жестокость и кровопролитие из-за вторжения РФ в Украину.
Пять дней мы убегаем в подвалы. Бомбят мирные районы. У вас это называют фейком, на ваших телеканалах и в российских СМИ.
Есть неопровержимые доказательства. У вас это называют фейком.
Ведущий обратился к русской части подписчиков с надеждой достучаться до тех, кто еще верит, что весь мир сошел с ума, и только Россия в адеквате.
Сравните информацию из разных источников. Прочтите международную прессу, сделайте анализ. Включите голову, – призвал ведущий.
Напомним, ранее к своим подписчикам из РФ обратилась Светлана Тарабарова.