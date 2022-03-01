Увімкніть голову і боріться з фейками, які вам нав’язує російська влада: Дмитро Комаров звернувся до росіян

Журналіст та ведучий телепрограми Світ навиворіт Дмитро Комаров звернувся до росіян із закликом відкрити очі на холодну жорстокість та кровопролиття, через вторгнення РФ в Україну.

– П’ять днів ми тікаємо в підвали. Бомблять мирні райони. У вас це називають фейком, на ваших телеканалах і в російських ЗМІ.

Є незаперечні докази. У вас це називають фейком.

Ведучий звернувся до російської частини підписників з надією достукатися до тих, хто ще вірить, що весь світ збожеволів, і лише Росія в адекваті.

Порівнюйте інформацію з різних джерел. Прочитайте міжнародну пресу, зробіть аналіз. Увімкніть голову, – закликав ведучий.

Нагадуємо, раніше до своїх підписників з РФ звернулась Світлана Тарабарова.