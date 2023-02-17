Наша граница под защитой! Как тренируются ВСУ в Ровенской области

На территории Беларуси идет боевая подготовка российской армии.

Российские военные подразделения и приспешники агрессора продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

Наша огневая группа встречает их, накрывает огнем, и тогда там наши ребята будут производить зачистку. Победа за нами! Все, что нам нужно, — это больше оружия и набраться еще больше сил и дать врагу отпор, — рассказывает боец ровенской бригады терробороны Юрий.

Но наши военные тренируются еще интенсивнее: отрабатывают оборону, уничтожают угрозу с неба и укрепляют фортификационные сооружения в приграничных селах.

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Вместе с бойцами терробороны тренируются и добровольцы.

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