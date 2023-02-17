Наш кордон під захистом! Як тренуються ЗСУ на Рівненщині

На території Білорусі триває бойова підготовка російської армії.

Російські військові підрозділи та поплічники агресора продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Наша вогнева група зустрічає їх, накриває вогнем, і тоді там наші хлопці проводитимуть зачистку. Перемога за нами! Усе, що нам потрібно — це більше зброї та набратися ще більше сил і дати ворогові найбільшу відсіч, — розповідає боєць рівненської бригади тероборони Юрій.

Та попри це наші військові тренуються ще інтенсивніше: відпрацьовують оборону, знищують загрозу з неба та зміцнюють фортифікаційні споруди в прикордонних селах.

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Разом з бійцями тероборони тренуються і добровольці.

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