Видео

Волынская трагедия — взгляды украинских и польских историков на события, что до сих пор стоят между нами

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 02 июня 2025, 08:10
Волынская трагедия — взгляды украинских и польских историков на события, что до сих пор стоят между нами
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь