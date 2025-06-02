Волинська трагедія — погляди українських і польських істориків на події, що досі стоять між нами

Волинська трагедія, яка сталася понад 80 років тому, досі створює напругу у відносинах українців та поляків. Попри те, що в різні часи українські президенти перепрошували за цю трагедію від імені країни, польські політики все одно активно використовують цю сторінку історії.

Досі дві країни не можуть порозумітися, що це було: геноцид чи обопільні етнічні чистки.

Волинська трагедія: історія

У селі Павлівка (раніше — Порицьк), події того часу згадувати не хочуть. 11 липня 1943 тут сталася одна з найкривавіших акцій Волинської трагедії. Військові УПА оточили костел і розстріляли поляків.

А ось цвинтар за 50 км від Павлівки — свідчення масового вбивства українців поляками! Трагедія сталася теж 43-го, але раніше — у квітні. Польські поліцаї на ранок після Великодня оточили село Красний сад і вбили понад сотню його жителів! Усі хати спалили. Нині замість села — просто поле.

Заступник директора Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського у Польщі Лукаш Адамський каже: в УПА був абсолютний намір позбутися поляків з цієї території, яку вони вважали етнічною територією України, а це відповідає критеріям геноциду.

Українські ж історики запевняють — це були взаємні етнічні чистки, але не геноцид за визначенням.

Володимир Вʼятрович каже — немає у світовій історії випадків, щоб не держава організовувала геноцид, бо для цього потрібно повністю контролювати ситуацію, мати перевагу. Українці ж не мали своєї держави у роки Другої світової війни.

Директор Інституту європейської інтеграції ЛНУ імені Івана Франка Богдан Гудь каже: те, що сталося, було дійсно жахливою трагедією. Однак вважає, що події 1943 року стали наслідком довгої політики.

— Була глибока полонізація цих територій — культурна, соціальна, економічна, закривалися українські школи, руйнувалися церкви, — каже Володимир Вʼятрович.

1943 на тлі ослаблення окупантів польське підпілля — Армія Крайова — прагне відновити довоєнні кордони Польщі. А Українська повстанська армія — утворити незалежну Україну. І знаходить у цьому підтримку селян.

Починаються криваві протистояння. Нацисти та комуністи лише роздмухували протистояння: червоні партизани переодягалися у форму УПА та робили провокації.

Нині ж критично важливо, аби минуле не завадило євроатлантичному майбутньому України, бо від цього виграє лише Росія.

