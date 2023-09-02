Сделали лучше, чем была раньше: в Киевской области отстроили амбулаторию, которая важна для 13 сел

Село Загальцы в Киевской области, которое пережило оккупацию в марте 2022, постепенно отстраивается. Россияне уничтожили там половину инфраструктуры.

Отстроиться Загальцам сегодня помогают международные партнеры, там уже установлен модульный детсад, отстраивается лицей, а сейчас еще и начала работать новая амбулатория.

Предыдущее здание медучреждения пострадало от обстрелов и было крайне старым. Построить новую амбулаторию для селян взялась международная гуманитарная организация Project hope. Медучреждение там — на вес золота, ведь к местным врачам приходят почти 4000 пациентов из 13 сел.

Сейчас также смотрят

Открытия амбулатории ждали полгода. Вражеский снаряд разрушил в старом медучреждении опорную стену и выбил окна. Из-за того, что россияне разбили половину социальной инфраструктуры, в частично уцелевшей амбулатории стали размещаться разные социальные службы.

Читать по теме Спасают бойцов с тяжелыми ранениями! Днепровские медики делают настоящие чудеса Смотри сюжет о днепровских медиках.

Новая амбулатория современная и имеет доступ для людей с инвалидностью. Работу в медучреждении скоро начнут два семейных врача. Также в этой амбулатории люди могут не только обратиться к врачу, но сдать анализы.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказывает, что из-за полномасштабного вторжения в Украину разрушены почти 1600 медучреждений. Отстроить удалось чуть больше 500.

Медики сейчас одни из наших героев, они спасают наших бойцов на фронте. Ранее мы рассказывали, как работают медики в стабпункте.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.