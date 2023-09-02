Зробили кращою, ніж була раніше: на Київщині відбудували амбулаторію, яка є важливою для 13 сіл

Село Загальці на Київщині, яке пережило окупацію у березні 2022, поступово відбудовується. Росіяни знищили там половину інфраструктури.
Відбудуватися Загальцям сьогодні допомагають міжнародні партнери, там вже встановлено модульний дитсадок, відбудовується ліцей, а зараз ще й почала працювати новозведена амбулаторія.
Попередня будівля медзакладу постраждала від обстрілів та була вкрай старою. Тож звести нову амбулаторію для селян взялася міжнародна гуманітарна організація Project hope. Медзаклад там — на вагу золота, адже до тамтешніх лікарів навідуються майже 4000 пацієнтів з 13 сіл.
На відкриття амбулаторії чекали півроку. Ворожий снаряд зруйнував у старому медзакладі опорну стіну та вибив вікна. Через те, що росіяни розбили половину соціальної інфраструктури, частково вціліла амбулаторія стала прихистком для різних соціальних служб.
Нова амбулаторія сучасна та має доступ для людей з інвалідністю. Роботу у медзакладі скоро розпочнуть два сімейних лікарі. Також у цій амбулаторії люди можуть не лише звернутися до лікаря, а й здати аналізи.
Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін розповідає, що через повномасштабне вторгнення в Україні зруйновано майже 1600 медзакладів. Відбудувати вдалося трохи більше як 500.
Медики зараз є одними з наших героїв, вони рятують наших бійців на фронті. Раніше ми розповідали, як працюють медики у стабпункті.
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