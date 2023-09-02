Зробили кращою, ніж була раніше: на Київщині відбудували амбулаторію, яка є важливою для 13 сіл

Село Загальці на Київщині, яке пережило окупацію у березні 2022, поступово відбудовується. Росіяни знищили там половину інфраструктури.

Відбудуватися Загальцям сьогодні допомагають міжнародні партнери, там вже встановлено модульний дитсадок, відбудовується ліцей, а зараз ще й почала працювати новозведена амбулаторія.

Попередня будівля медзакладу постраждала від обстрілів та була вкрай старою. Тож звести нову амбулаторію для селян взялася міжнародна гуманітарна організація Project hope. Медзаклад там — на вагу золота, адже до тамтешніх лікарів навідуються майже 4000 пацієнтів з 13 сіл.

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На відкриття амбулаторії чекали півроку. Ворожий снаряд зруйнував у старому медзакладі опорну стіну та вибив вікна. Через те, що росіяни розбили половину соціальної інфраструктури, частково вціліла амбулаторія стала прихистком для різних соціальних служб.

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Нова амбулаторія сучасна та має доступ для людей з інвалідністю. Роботу у медзакладі скоро розпочнуть два сімейних лікарі. Також у цій амбулаторії люди можуть не лише звернутися до лікаря, а й здати аналізи.

Заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін розповідає, що через повномасштабне вторгнення в Україні зруйновано майже 1600 медзакладів. Відбудувати вдалося трохи більше як 500.

Медики зараз є одними з наших героїв, вони рятують наших бійців на фронті. Раніше ми розповідали, як працюють медики у стабпункті.

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