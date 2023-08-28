Люди

Спасают бойцов с тяжелыми ранениями! Днепровские медики делают настоящие чудеса

Кристина Венгеляускайте 28 августа 2023, 07:30

Больше видео
0:10:42
Привид Києва
Вечная память Призраку Киева! Юрий Игнат прокомментировал катастрофу L-39 и гибель еще двух пилотов
порада військовим
Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания
0:04:02
Вінницькі волонтери
Настоящий цех в лицее! Винницкие школьники волонтерят, отшивая одежду и аптечки для военных
Історія незламного підприємства
Фермера спас белорус, а предприятие — чудо: история несокрушимости с Киевской области
Смотреть больше

Последние видео
0:03:17
Дніпровські лікарні

Спасают бойцов с тяжелыми ранениями! Днепровские медики делают настоящие чудеса
0:10:42
Привид Києва
Вечная память Призраку Киева! Юрий Игнат прокомментировал катастрофу L-39 и гибель еще двух пилотов
0:15:31
Круты
Круты 1918. Нерассказанная история великого героизма украинских юношей
0:04:20
На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових
Вкусняшки меняют на шевроны. Как в Днепропетровской области обустроили столовую для волонтеров и военных
0:07:46
отношение к украине
От недоверия к международному признанию и поддержке: как Украина изменила отношение мира к себе
0:03:28
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
То, что не даст забыть о борьбе региона: какие экспонаты представлены в Музее сопротивления в Херсоне
порада військовим
Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания
0:04:02
Вінницькі волонтери
Настоящий цех в лицее! Винницкие школьники волонтерят, отшивая одежду и аптечки для военных
Історія незламного підприємства
Фермера спас белорус, а предприятие — чудо: история несокрушимости с Киевской области
0:05:00
Табір статевого виховання
Подготовка детей к взрослой жизни: как работает лагерь полового воспитания фонда Елены Пинчук и Dialog Hub
Больше видео
Привид Києва
Читать дальше
Вечная память Призраку Киева! Юрий Игнат прокомментировал катастрофу L-39 и гибель еще двух пилотов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь