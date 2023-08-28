Спасают бойцов с тяжелыми ранениями! Днепровские медики делают настоящие чудеса

Ни на день не останавливается работа в операционных отделениях днепровских больниц. Часто хирурги работают по 11 часов подряд. Именно в Днепр со стабилизационных пунктов привозят самых тяжелых раненых защитников.

Больше недели Петр, который до войны был энергетиком, восстанавливается после минно-взрывного ранения. Защищать наше государство мужчина ушел в первый же день полномасштабного вторжения. Оборонял Луганское направление.

Упорных боев в Рубежном боец ​​никогда не забудет — часть города была под контролем оккупантов. Весь приватный сектор удерживали Вооруженные Силы.

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4-этажный лицей стал стратегическим объектом для противника — на головы наших воинов летели снаряды и ракеты, россияне бросали даже полуторатонные бомбы. Они каждый день пытались штурмовать здание, но тщетно. Там Петра ранили впервые.

Нес боевое дежурство, начал работать враг. Я увидел откуда, я его придавил из автомата, он начал стрелять и на выходе в меня попал снайпер. Слава богу, попал в бронежилет, — рассказывает военнослужащий ВСУ Петр.

Уже третий раз на больничной койке Николай. Оборонял Донбасс, снаряд залетел прямо в окоп, осколки изрешетили тело. Под плотным вражеским огнем бойца эвакуировали. На ноги же поставили днепровские медики всего за несколько дней.

Медики говорят: сейчас много пациентов с травматическими ампутациями, и больше всего минно-взрывных травм. За ночь только в эту больницу привозят по полсотни раненых.

Несмотря на сложные травмы и длительную реабилитацию, военные возвращаются в окопы. У каждого защитника одна единственная цель. Они мечтают о победе над оккупантом и свободной Украине.

Напомним, ранее мы говорили о том, как россияне убивают украинских медиков.

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