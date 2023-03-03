“Увидел руины — и речь отняло…” В Николаеве строители бесплатно чинят жилье местным

Оправиться от страшных российских обстрелов людям в Николаеве помогают волонтеры, объединившиеся в добровольческие строительные бригады Добробата.

С сентября они работают и в областном центре, и в прифронтовых деревнях, и в Очакове. За это время волонтеры починили разбитые кровли и окна в 60 домах.

Владелец этого здания сбросил мне фото, и у меня отняло речь… Здесь С-300 прилетело четыре раза, — рассказывает волонтер добровольческого строительного батальона Добробат Юрий Осипов.

За свою работу принципиально денег не берут, а еще помогают строительными материалами.

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