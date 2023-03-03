“Побачив руїни — і мову відняло…” У Миколаєві будівельники безплатно лагодять житло місцевим

Україна

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Луїза Єрьоміна 03 Березня 2023, 22:00

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Як українські військові опановують танки Challenger 2 у Британії
Екіпажі швидко схоплюють нові знання — як Велика Британія навчає українців користуватись танками Challenger 2
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Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн
0:04:12
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