“Побачив руїни — і мову відняло…” У Миколаєві будівельники безплатно лагодять житло місцевим

Оговтатися від страшних російських обстрілів людям у Миколаєві допомагають волонтери, що об’єднались у добровольчі будівельні бригади Добробату.

Від вересня вони працюють і в обласному центрі, й у прифронтових селах, і в Очакові. За цей час волонтери полагодили потрощені покрівлі та вікна у 60 будинках.

Хлопець-власник цієї будівлі скинув мені фото, та у мене мову відняло… Тут С-300 прилетіло чотири рази, — розповідає волонтер добровольчого будівельного батальйону Добробат Юрій Осипов.

За свою роботу принципово грошей не беруть, а ще й допомагають будівельними матеріалами.

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