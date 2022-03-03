Я так радуюсь, что заблокировали эту кастрюлю: Данилко об исчезновении пропагандистов из YouTube

Андрей Данилко поделился как спасает свое эмоциональное состояние в столь тяжелые времена. Говорит, что очень помогает юмор и поиск хороших новостей.

Одной из таких стала информация о блокировке пропагандистского канала.

Я так рад, что YouTube забанил эту кастрюлю, как я называю канал Соловьева.

Еще одной спасательной техникой является, конечно же, юмор. Также Андрей Данилко предлагает превратить врага в смешной объект. Это делает его совершенно нестрашным.

Хотя большинство из нас уже научилось пользоваться этим искусством настолько филигранно, как воины ВСУ Байрактарами.

Хочу попросить – будьте собраны. Нас все хотят испугать и вывести из равновесия, чтобы мы боялись. А юмор убивает страх.

Что касается трагической войны, за которой мы до сих пор продолжаем созерцать из окон своих домов, если и не с экранов смартфонов в бомбоубежищах, то Андрей Данилко пытается тоже найти что-то хорошее.

Это хорошая проверка для нас. Это очень объединило людей.

В качестве примера Данилко приводит ситуацию, когда спускался в бомбоубежище впервые. Рассказывает, что понимал, насколько нужно экономить там место. Поэтому решил переждать в подъезде. Однако люди стали предлагать ему и второй картофель или водички.

Напоследок Андрей Данилко говорит:

Я так верю в нашу победу. Поетому все будет хорошо.

Однако иногда даже шутки не помогают. Читай советы психологов, как сохранять спокойствие и бороться с тревожностью во время войны.