Україна

Я так радію, що заблокували цю каструлю: Данилко про зникнення пропагандистів з YouTube

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Березня 2022, 10:30

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Я так радію, що заблокували цю каструлю: Данилко про зникнення пропагандистів з YouTube
0:03:33
Допомога українцям
Найважливіші контакти для допомоги: юридичної, медичної, гуманітарної
0:03:55
Ганна Маляр
У Міноборони розповіли, як українці відстояли свої міста без зброї
0:02:21
Захист Запорізької АЕС та ТЕС - жителі Енергодара зупинили наступ ворога
Жителі Енергодара стоять живим щитом на захисті Запорізької АЕС та ТЕС — подробиці у відео
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