Я так радію, що заблокували цю каструлю: Данилко про зникнення пропагандистів з YouTube

Андрій Данилко поділився, як рятує свій емоційний стан у такі тяжкі часи. Говорить, що дуже допомагає гумор та пошук хороших новин.

Однією з таких стала інформація про блокування пропагандистського каналу.

Я так радий, що YouTube забанив цю каструлю, як я називаю канал Соловйова.

Ще однією рятівною технікою є, звичайно, гумор. Так Андрій Данилко пропонує перетворити ворога на смішний об’єкт. Це робить його абсолютно нестрашним.

Хоча більшість із нас уже навчились користуватися цим мистецтвом настільки філігранно, як вояки ЗСУ Байрактарами.

Хочу попросити — будьте зібраними. Нас усі хочуть налякати та вивести з рівноваги, щоб ми боялись. А гумор вбиває страх.

Щодо трагічної війни, за якою ми досі продовжуємо споглядати з вікон своїх домівок, якщо і не з екранів смартфонів у бомбосховищах, то Андрій Данилко намагається теж знайти щось хороше.

Це гарна перевірка для нас. Це дуже об’єднало людей.

Як приклад Данилко наводить ситуацію, коли спускався у бомбосховище вперше. Розповідає, що розумів, наскільки потрібно економити там місце. Тому вирішив перечекати у під’їзді. Проте люди почали пропонувати йому та другу картоплі чи водички.

Наостанок Андрій Данилко говорить:

Я настільки вірю в нашу перемогу. Тому все буде добре.

Проте іноді навіть жарти не допомагають. Читай поради психологів, як зберігати спокій і боротися з тривожністю під час війни.