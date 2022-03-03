Щиро захоплююся мирними мешканцями! Зеленський про опір простих українців

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що за тиждень війни Росії проти України загинуло майже 9000 російських окупантів. Тому вирішив попередити ворога, що його не чекає нічого на нашій землі, окрім лютої відсічі.
Вони назавжди запам’ятають, що ми свого не віддамо!
Вони назавжди запам’ятають, що ми свого не віддамо!
Основні тези звернення Вікна зібрали нижче:
Всі 40 мільйонів, як ці 15 героїв. Слава Україні!
Всі 40 мільйонів, як ці 15 героїв. Слава Україні!
Тому якщо ви прагнете дати гідну відсіч ворогу, читайте, що розповідає Олексій Арестович про національну гру українців, що здатна наблизити перемогу. Разом ми здолаємо все!