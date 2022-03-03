Щиро захоплююся мирними мешканцями! Зеленський про опір простих українців

Ми народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками та були підло прораховані з ненавистю до нашої країни, наших людей. До будь-яких людей, які мають свободу та серце.

Нашій військові, прикордонники, тероборона, навіть прості фермери беруть російських військових в полон щоденно. І всі вони говорять про те, що не знають, для чого вони тут.

Попри те, що їх більше, моральний стан ворога стабільно погіршується. Від нас, від усіх, хто виганяє ворога усім, що стріляє.

Українці б’ють ворога і без зброї. Я щиро захоплююся мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все. Перекриваючи дороги, люди виходять перед ворожою технікою.

Це вкрай небезпечно, але як це мужньо. Це також порятунок.